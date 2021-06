La base militar de San Antonio levanta un bloqueo causado por reportes de un tirador activo

La Base de la Fuerza Aérea Lackland de San Antonio, en Texas, estuvo brevemente bloqueada el miércoles al mediodía después de que las autoridades informaron sobre una situación de tirador activo tras recibir reportes de tiroteos cerca de la base.

LIVE: The Lackland Air Force Base in San Antonio is under lockdown due to a possible active shooter situation — https://t.co/Q1vHA31xQf https://t.co/3dF5KxbLPq

Unas tres horas después se levantó el bloqueo en la base militar, tras una investigación que halló que posiblemente los reportes fueron falsos, pues no se halló a nadie disparando cerca de la instalación, dijo el portavoz de la Base Conjunta San Antonio-Lackland (JBSA), el teniente coronel Brian Loveless en una conferencia de prensa.

Loveless dijo que se recibió una llamada poco antes del mediodía del miércoles informando de disparos desde fuera de la base, “supuestamente entrando en en una de nuestras instalaciones”, pero dijo que las investigaciones iniciales “no determinaron nada desde el principio”.

Loveless dijo que el ejército está “tratando de investigar un par de pistas para confirmar que realmente se produjeron disparos en la instalación”.

JBSA tuiteó al inicio que sus servicios de emergencia estaban trabajando con el Departamento de Policía de San Antonio para buscar a dos tiradores fugitivos, pero Loveless se retractó de esa afirmación y reafirmó que no hallaron a tiradores, ni tiroteos, ni lesionados.

📢 #ActiveShooter Update:

➡ JBSA-Lackland is now ALL CLEAR.

➡ There are no reports of any injuries. pic.twitter.com/tk1Uhlb8v7

— JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) June 9, 2021