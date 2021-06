Ana Patricia Gámez antes del adiós a ‘Enamorándonos’: Confesó que no pudo dormir y tiene cólicos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como te contamos, por decisión de ella, hoy es el último día de Ana Patricia Gámez de la tele, por lo menos por un rato, y antes de su despedida de ‘Enamorándonos’, le está pasando de todo, no solo no pudo dormir, sino que hasta trae cólicos que confundió ¡con un embarazo!

Sí, ella misma compartió lo que está viviendo en una confesión que le hizo a sus seguidores desde su Instastory, en su cuenta de Instagram.

“No están para saberlo, ni yo para contarlo, pero hoy me tuvo que dar un cólico como nunca en mi vida, yo no sufro de cólicos. De hecho hace 5 días estaba esperando que me llegara, como normalmente, soy súper puntual en este tema, y me retrasé 4 días, yo nunca tengo retrasos, tanto fue así, que me hice 4 pruebas de embarazo“, comienza relatando Ana Patricia.

A la querida mexicana le dio tanta risa esta parte del relato, y la posibilidad de otro hijo cuando ella ya lleva tiempo diciendo que la ‘fábrica de bebés’ está cerrada, que enseguida aclaró. “Todas negativas, todas. Me llegó ayer, y hoy tengo un cólico insoportable“, explicó.

Pero eso no es lo único que está viviendo por estos días de tanta sensibilidad por dejar la tele, dice que tampoco pudo dormir, que está bien desvelada, pero aclaró que no vive esto con tristeza, sino con mucha felicidad por la oportunidad que tuvo no solo en este show, sino en la televisión con su comienzo en ‘Nuestra Belleza Latina’ y luego de presentadora de ‘Despierta América’.

Ahora, como ella misma lo dijo, se dedicará a sus dos hijos, Giulietta y Gael, a su esposo Luis y a sus negocios, no solo los que tiene en este momento sino los que asegura que anunciará muy pronto.

Recordemos que el 12 de abril, y de manera sorpresiva, Ana Patricia, acompañada de su co-host, Rafael Araneda, anunció que se retiraba no solo del reality de UniMas al que había apostado hacía 2 años, sino de la televisión.

“He trabajado para Univision, para diferentes programas, pero ha llegado el momento de una decisión a la vez difícil como profesional, pero quienes son madres entienden lo difícil que es dejar a veces a sus hijos en momento en que tenemos que salir a trabajar. Como hija también, cuando me despedí de mi padre y ya no lo volví a ver, entendí aún más la importancia que tenía vivir con esas personas esos momentos especiales…

Como dice Rafa mis hijos ahorita tienen casi 6 y casi 3, y como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7, porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer, y yo quiero estar esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de las escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración. Esto no es ‘un adiós’, quizás un ‘hasta pronto’, no se si cercano o lejano, por ahora el ciclo se cierra en junio, cuando termine esta temporada de ‘Enamorándonos'”…

Y tal como lo dijo ese 12 de abril, este junio que se veía tan lejano llegó, y hoy, 11 de junio se despide para darle paso a la nueva presentadora del reality de amor de UniMas, Karina Banda, quien hoy será presentada de manera oficial.

MIRA AQUÍ COMO ANA PATRICIA RELATA LO QUE SIENTE ANTES DE LA DESPEDIDA: