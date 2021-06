Dan por perdido al pasajero de ferry que cayó al mar frente a Long Beach; fue buscado en 600 millas cuadradas

Los esfuerzos para rescatar a un hombre de 24 años que cayó de un ferry frente a la costa de Long Beach el jueves fueron concluidos la noche del viernes.

El pasajero fue buscado por más de 24 horas en las aguas del Océano Pacífico en un esfuerzo de la Guardia Costera, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y otras agencias, pero tristemente no pudo ser encontrado.

La Guardia Costera dijo que fueron utilizados 22 recursos para buscar al hombre en un área de 600 millas cuadradas.

El pasajero fue identificado como Keion Dade, de Moreno Valley, quien cayó del barco Jet Cat Express el jueves alrededor de las 6 pm a unas 3 millas de Long Beach cuando la nave se dirigía a la Isla Catalina. Dade iba acompañado en el barco por su novia.

