Dan premio a joven hispana que se jugó la vida frente a un oso para defender a sus perros

La adolescente de Bradbury, en el sur de California, que empujó a una mamá osa y a sus crías para salvar a los perros de su familia recibió un reconocimiento especial el pasado viernes. La joven dijo poco después de los hechos que no lo volvería hacer por el alto riesgo que entraña enfrentarse a este animal salvaje.

La compañía de linternas Maglite aplaudió la determinación de Hailey Morinico, de 17 años, con el “Premio Tough” en una ceremonia en Ontario. Se trata de la primera vez que la empresa premia a un civil, ya que estos galardones los dedica normalmente a los servicios de emergencia.

Un video que muestra a Morinico empujando a la osa se hizo viral a principios de este mes de junio por la impactante reacción de la joven al ver a sus mascotas en riesgo.

“Es una locura. No pensé que mis acciones llevarían a este punto realmente. Es realmente un honor incluso estar aquí hoy”, dijo la joven.

En las imágenes de la cámara de seguridad de la casa se ve que los perros de Morinico y su familia empezaron a ladrar a la osa, que caminaba con sus crías por el muro que separa la casa de la familia de la de sus vecinos. El animal trató de golpear a los perros, probablemente para defender a sus crías de lo que consideraba una amenaza.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y

— ABC News (@ABC) June 1, 2021