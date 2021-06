Eurocopa accidentada: Timothy Castagne sufre fractura facial y se pierde el torneo

El zaguero de la Selección de Bélgica Timothy Castagne sufrió este sábado una doble fractura en su rostro durante el partido contra el conjunto ruso como parte de la primera fase de la Eurocopa 2020.

El también jugador del Leicester City tuvo el incidente en el minuto 30 del partido, cuando chocó con Daler Kuzyáev, y cayó de inmediato al piso colocándose la mano en la cara.

Doctors fear that Timothy Castagne has broken his eye socket. He was subbed off after a collision. pic.twitter.com/Gr4NdZjH8H

