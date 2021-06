Stefanos Tsitsipas se enteró que su abuela falleció 5 minutos antes de la final de Roland Garros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Stefanos Tsitsipas tuvo un domingo complejo al enterarse del fallecimiento de su abuela cinco minutos antes de jugar la final de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic.

El griego logró imponer su tenis e irse dos sets arriba, pero Djokovic pudo remontar. El marcador de la final del abierto francés fue 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 4 horas y 11 minutos.

“La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar cada momento de la vida, ya sea solo o con otros. Viviendo una vida significativa sin miseria y abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. Cinco minutos antes de entrar a la cancha, mi muy querida abuela perdió la batalla con la vida“, escribió Tsitsipas en su perfil de Instagram.

Con respecto a la remontada, Tsitsipas comentó: “Tienes que ganar todavía uno (set) y no es que yo me relajase o cambiase algo, lo que sucedió fue que él (Djokovic) volvió como si fuese un jugador diferente. No lo sé cómo lo hizo. Jugó muy bien y no me dejó espacio”.

