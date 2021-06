Chrissy Teigen se disculpa con las personas que insultó con sus tuits “horribles”

Chrissy Teigen se pronunció sobre algunos tuits de su pasado y se disculpó con las personas que insultó. A través de un post en la plataforma Medium envió algunas palabras de arrepentimiento por sus acciones.

Algunos tuits hirientes de la modelo de 35 años recientemente resurgieron en la red. En las publicaciones, Teigen se lanzaba en contra Courtney Stodden, la famosa Teen Mon Farrah Abraham y Lindsay Lohan. En uno de los tuits, Teigen le decía a Stodden que debería morirse.

Sobre esto último ya había un antecedente, Stodden dijo al medio The Daily Beast que Teigen una vez le mandó un mensaje directo en donde le decía que no podía esperar a que muriera.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una captura de pantalla de su publicación en Medium. En ella dice que está en un proceso privado de contactar a las personas que insultó.

El mes pasado ya había compartido su intención por arreglar las cosas. “Era insegura, un troll que buscaba atención”, escribió en un tuit de varias partes. “Estoy avergonzada de mi comportamiento pero esto no es nada comparado a lo que hice sentir a Courtney”.

Not a lot of people are lucky enough to be held accountable for all their past bullshit in front of the entire world. I’m mortified and sad at who I used to be. I was an insecure, attention seeking troll. I am ashamed and completely embarrassed at my behavior but that…

— chrissy teigen (@chrissyteigen) May 12, 2021