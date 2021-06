Cliente asesina a cajera de supermercado en Atlanta por discusión sobre uso de mascarilla

El triple tiroteo y el asesinato de una cajera dentro de una tienda de comestibles tienen a una comunidad de Georgia en duelo y preguntando por qué tuvo que suceder esto.

A shooting at a supermarket in Georgia is believed to have started as a dispute over wearing masks inside the store. @ReporterBlayne has the latest. pic.twitter.com/RCGJRp1Jo5

Las autoridades de Georgia han identificado a la cajera de una tienda de comestibles de Atlanta que fue asesinada durante una disputa sobre mascarillas y al hombre acusado de dispararle.

La policía del condado de DeKalb dijo que Laquitta Willis, de 41 años, fue la víctima del tiroteo del lunes en el supermercado Big Bear en Decatur, en las afueras de Atlanta.

Willis fue asesinada después de una discusión con un cliente sobre el uso de mascarilla, dijo la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), según CNN.

Durante todo el martes, los clientes de la tienda de abarrotes Big Bear, en Decatur, cerca de Atlanta, se detuvieron para dejar tarjetas y ofrendas en memoria de Laquitta Willis, la cajera que murió allí el lunes.

El GBI dijo que Victor Lee Tucker Jr., de 30 años, de Palmetto, Georgia, ingresó a la tienda poco después de la 1 p.m. y “tuvo una discusión con una cajera sobre el uso de mascarilla” durante el pago.

Tucker salió de la tienda sin hacer ninguna compra, pero regresó de inmediato y caminó directamente hacia la cajera, luego identificada como Willis, sacó una pistola y le disparó, dijeron las autoridades. Luego, Tucker intercambió disparos con un ayudante del alguacil del condado de DeKalb que trabajaba en la seguridad de la tienda.

Tucker fue arrestado por dos agentes de policía del condado de DeKalb que respondieron “mientras intentaba salir por la puerta principal del supermercado”, según GBI.

The GBI continues an investigation into an officer involved shooting incident in DeKalb County. Victor Lee Tucker, 30, got into an argument w/ a female cashier & shot her. A DeKalb County Sheriff’s Office deputy attempted to intervene while working off-duty. pic.twitter.com/I8xxYpMjxO

