AMLO asegura que la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa no se detendrá y habrá justicia porque es asunto de Estado

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se va a detener y continuará hasta hacer “justicia”, luego de que el estado mexicano identificó los restos de un tercer normalista.

“Ya se tienen pruebas científicas de la ubicación de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos”, dijo.

El mandatario mexicano señaló que el caso de la desaparición de los normalistas es considerado como un asunto de Estado por lo que la investigación seguirá para darle tranquilidad a los familiares.

“El que una autoridad detenga una investigación como el caso Ayotzinapa, eso no es posible. El caso de los jóvenes que desaparecen en Iguala es un asunto de Estado, no sólo es una cuestión del gobierno, y no vamos a detenernos ante nada para dar tranquilidad a los padres, madres, familiares, amigos, y a todo el pueblo de Guerrero”, afirmó.

En su conferencia mañanera aseguró que su administración cuenta con los conocimientos básicos de lo que sucedió y que nada de lo que se presentó en la “verdad histórica” de la pasada administración corresponde a lo que sucedió.

“Ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió. Todavía no podemos dar por concluida la investigación. No queremos actuar de manera irresponsable. No se trata de decir ya esto fue lo que sucedió, engañar, no nos queremos precipitar, es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y profesionalismo. Nada de lo que hicieron en la pasada administración con la llamada verdad histórica, que ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió”, señaló.

Según la versión que se presentó durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto en la llamada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La “verdad histórica”, fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado los restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero donde se suponía que había sido incinerado.

Esta nueva línea de investigación se reforzó con la identificación del normalista Jhosivani, cuyos restos también fueron encontrados en esta misma barranca.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto había anunciado en septiembre de 2015 el hallazgo de restos de Jhosivani. Sin embargo, no fue una identificación considerada plena por los padres.

Fue hasta que el actual fiscal especial por el caso Ayotzinapa, Omar Gómez, informó el pasado martes 15 de junio de que la actual identificación de los restos del normalista Jhosivani tiene una certeza genética del 99.99 %.

