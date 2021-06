Niña sobreviviente no sabe que sus tres amigas murieron al ser atropelladas en el sur de California

Una niña de 11 años que sobrevivió a un trágico atropello que causó la muerte de tres amigas suyas en el Condado San Bernardino, California, perdió una pierna.

La tragedia ocurrió la noche del 5 de junio en una carretera rural de Lucerne Valley, cuando una camioneta pickup arrolló por detrás a las cuatro menores que estaban tomando un paseo. Dos de ellas iban en sillas de ruedas. El conductor y un pasajero huyeron a pie en un caso de “hit and run”.

Entrevistada por el canal local ABC7, Sherrie Orndorff, madre de la única niña sobreviviente, dijo que su hija de 11 años (inicialmente se había informado que tenía 14) de nombre Natalie Coe tuvo que ser operada de ambos brazos y que se encuentra dializada por complicaciones de riñones.

La devastación física de Natalie es más que suficiente con qué lidiar para la menor, pero además no sabe que sus tres amigas murieron. Las tres niñas que no sobrevivieron al atropello fueron identificadas como Willow Sánchez, de 11 años; Daytona Bronas, de 12, y Sandra Mizer, de 13.

#UPDATE : Three girls killed in a Lucerne Valley hit-and-run identified as 11-year-old Willow Sanchez, 13-year-old Sandra Mizer, and 12-year-old Daytona Bronas. The fourth girl, 14-year-old Natalie Coe, remains in critical condition. https://t.co/5GFnLYwsGW

Una página de GoFundMe a beneficio de las familias afectadas fue creada para quienes quieran donar dinero.

“Ella aún tiene problemas con su memoria, no recuerda nada del accidente, no ha preguntado nada acerca de sus amigas”, dijo Orndorff en la entrevista.

La madre de Natalie confesó sentirse un poco culpable porque ella estaba a cargo de cuidar a las menores en esa noche fatal.

As 14-year-old Natalie Coe — the sole survivor of a deadly Lucerne Valley hit-and-run that killed three girls — works through her recovery, her family and community deal with the frustration regarding the lack of updates from the CHP on the investigation. https://t.co/YadfrhqP0T

— Quinn Wilson (@qrwriter) June 16, 2021