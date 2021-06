Venden ilegalmente la propiedad de una anciana en Miami sin que ella lo supiera

La comunidad de Coconut Grove, en Miami, aún no da crédito a lo que le ha pasado a una anciana que estuvo a punto de perder su casa después de que tres personas vendieran ilegalmente su terreno, propiedad de su familia durante más de un siglo, sin que ella lo supiera.

“Me duele profundamente que alguien haga eso. Representa mi herencia. Mi abuelo compró esto a principios del siglo XX”, explicaba la mujer, identificada como Shirley Gibson, en declaraciones a los medios locales.

La anciana, de 86 años, es descendiente de los primeros colonos de las Bahamas que se establecieron en Coconut Grove. Una familia ha mantenido varias propiedades a su nombre durante más de un siglo, incluido el loto de 5 mil pies cuadrados que le fue entregado a Gibson.

“Me gustaría tener un legado para dejar a mi sobrinos y al resto de mi familia”, agregaba sobre esta cuestión.

Todo empezó cuando la mujer se dispuso a pagar los impuestos anuales sobre la propiedad cuando alguien le dijo que la tasa ya había sido depositada por un nuevo propietario.

En ese momento se le presentó la escritura de venta, que fue preparada por una compañía especializada en títulos de compra y certificada ante notario.

🚨Arrests now made in this forged deed scam.👇🏼

Scammers faked a notarized warranty deed & became owners of the #Miami property that has been in Shirley Gibson’s family >100yrs.

Gibson didn’t know ‘til she went to pay taxes last month.https://t.co/zx3F27W8jK@WPLGLocal10

1/

— Glenna Milberg (@GlennaWPLG) June 18, 2021