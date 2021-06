Corazón Álvarez: “Canelo” respondió el llamado de una chica de 17 años de edad que no podía pagar sus estudios

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nuevamente Saúl Álvarez fue protagonista de un acto caritativo. El púgil mexicano se ha caracterizado por ayudar a las personas que acuden a él, través de sus redes sociales. En esta ocasión, “Canelo” ayudó a Nicole, una joven artista de 17 años de edad, que necesitaba dinero para poder costear sus estudios universitarios.

Ya es una constante que “Canelo” Álvarez responda menciones a través de Twitter, con la intención de resolver alguna vicisitud, problema médico o carencia de sus seguidores. En este sentido, llegó Nicole a vistas del mexicano. La joven artista aseguró estar pasando por problemas económicos que afectan su deseo de continuar con estudios universitarios. Lo que realmente sería una lástima por su talento.

Nicole publicó una fotografía en la que mostró un arte de “Canelo” que le llevó 37 días en realizar. En el post relató su historia.

Qué gusto recibir en #LasNoticias a la talentosa @nicole08741973. Nicki es estudiante de prepa y quiere iniciar carrera en artes plásticas en CDMX. Se hizo viral tras respuesta de @Canelo a su pintura. Ya hay pláticas para que el boxeador le ayude a conseguir su sueño. Chulada 😍 pic.twitter.com/bzRDVdkbIP — Edgar Molina (@Edgarmolinas) June 18, 2021

“Aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a una universidad de Artes Plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí”, expresó la joven.

Rápidamente, la magia de Twitter hizo acto de presencia. El tweet comenzó a ser difundido a través de la red social hasta que llamó la atención del púgil azteca que, en primera instancia, respondió solo con un “enterado”.

Finalmente, la propia artista confirmó que Saúl Álvarez había comprado la pieza. Del mismo modo la chica expresó estar muy agradecida y finalmente podrá cumplir uno de sus metas de poder ingresar a la universidad y derrochar todo su talento en artes plásticas.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible. Se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura. Estoy muy agradecida”, expresó Nicole.

Dibujos originales

En venta

Mi Instagram nicki__arte pic.twitter.com/ySxWi87q97 — Nicki (@nicole08741973) June 19, 2021

También te puede interesar:

Roberto “Mano de Piedra” Durán: “Quieren más a Julio César Chávez, pero el que está dando la cara es Canelo”

Golpe de generosidad: ‘Canelo’ Álvarez pagó la operación de una niña que sufría problemas en su hígado