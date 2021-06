Guionista de Dawsons´s Creek se quita la vida tras padecer más de un año fuertes secuelas por COVID

La guionista de la serie Dawson’s Creek, Heidi Ferrer, se suicidó después de una larga batalla contra el COVID. La escritora había enfrentado secuelas provocados por la enfermedad.

A través de las redes sociales, su esposo, Nick Guthe, comunicó la noticia. Según escribió el también guionista, la mujer llevaba 13 meses lidiando con la enfermedad. En un tuit compartido el pasado 27 de mayo hacía oficial el fallecimiento.

My beautiful angel, Heidi, passed over tonight after a 13 month battle with Long Haul Covid. She was an amazing mother. She fought this insidious disease with the same ferocity she lived with. I love you forever and I'll see you down the road. pic.twitter.com/f22vbZ5K25

— Nick Guthe (@NickGuthe) May 27, 2021