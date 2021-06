Britney Spears no sabe si algún día regresará a los escenarios

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Britney Spears está al corriente de los rumores que afirman que ella no controla realmente sus redes sociales, y hace algunos días se propuso demostrar que no es cierto, contestando a varias preguntas de sus fans. Por supuesto, ellos se mueren de ganas de verla de nuevo en concierto, y quieren saber cuándo piensa regresar a Las Vegas o salir de gira.

Una de las informaciones más preocupantes que se han filtrado acerca del proceso legal en que la princesa del pop se encuentra inmersa -para determinar si se producen o no cambios en la tutela a la que vive sometida desde hace más de una década legal- hace referencia a su negativa de volver a actuar mientras su padre siga siendo uno de sus tutores. Ahora la cantante ha grabado un nuevo video para su cuenta de Instagram en el que no ha querido dar falsas esperanzas a nadie, porque en realidad no ha trazado ningún plan sobre su futuro profesional.

“Me he enterado de que han estado escribiéndome y estoy aquí para responder a todas sus preguntas. La más frecuente es: ¿Estoy lista para subirme al escenario de nuevo? ¿Voy a regresar a los escenarios? ¿Volveré a subirme al escenario algún día?”, explicó Britney. “No tengo ni idea. Ahora mismo me estoy divirtiendo mucho, estoy en un momento de mi vida de transición y estoy disfrutando, así que… eso es todo”. En menos de una semana tendrá lugar la próxima audiencia en el caso de su tutela y, aunque ella no acudirá en persona al tribunal de Los Ángeles, sí se espera que comparezca a través de una videoconferencia.

