EE.UU. extiende hasta el 21 de julio las restricciones para viajes no esenciales en fronteras con México y Canadá

Estados Unidos anunció que las restricciones para viajes no esenciales en las fronteras con México y Canadá se mantendrán un mes más, es decir hasta el 21 de julio de 2021.

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reiteró que la medida es debido a la pandemia por COVID-19.

“Para reducir la propagación de #COVID19, Estados Unidos está extendiendo las restricciones sobre viajes no esenciales en nuestra tierra y cruces de ferry con Canadá y México hasta el 21 de julio”, informó a través de la red social.

To reduce the spread of #COVID19 , the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through July 21, while ensuring access for essential trade & travel.

El organismo estadounidense precisó que se está trabajando de manera conjunta con las autoridades de México y Canadá para que las restricciones en ambas fronteras puedan “aliviarse de manera segura y sostenible”.

“El DHS también observa desarrollos positivos en las últimas semanas y está participando con otras agencias estadounidenses en los grupos de trabajo de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones pueden aliviarse de manera segura y sostenible”, señaló.

DHS also notes positive developments in recent weeks and is participating with other U.S. agencies in the White House’s expert working groups with Canada and Mexico to identify the conditions under which restrictions may be eased safely and sustainably.

— Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2021