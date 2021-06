Veterano deportado hace 11 años logra volver a Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El veterano del Ejército, Andrés de León, de 77 años de edad, regresó este jueves a California después de vivir deportado casi 11 años en Tijuana, México.

“Tengo familia en muchos lugares en California, pero voy a Santa María”, dijo De León a Efe al cruzar la frontera a Estados Unidos.

Andy, como lo conocen los veteranos deportados, cruzó a pie por la garita de San Ysidro con documentación que le otorgó una excepción al Título 42 por razones humanitarias como persona vulnerable por enfermedad, atención médica inadecuada en México y por haber sido víctima de robos, dijo a Efe el abogado Ian Seruelo, quien gestionó el permiso humanitario.

Hace unos días fue a hacerse una prueba de detencción de la covid-19 antes de cruzar a California y ahora pasó con sus resultados negativos.

Robert Vivar, de la organización Veteranos Deportados Unificados, quien tomó la iniciativa de pedir el permiso humanitario para De León, agregó que también se envió una solicitud de perdón al gobernador de California, Gavin Newsom, para que condone los cargos por los que De León fue deportado en 2010 a México.

De León padece de diabetes tipo 2, ha experimentado problemas mentales, y pierde la vista y el oído. Los exsoldados deportados consiguieron que desde hace unos años Andy recibiera en Tijuana una pensión por parte de la Administración de Veteranos, pero en esa ciudad mexicano a menudo le robaban.

“Ya estoy viejo y no sé usar el cajero bancario. Entonces hubo personas que me ayudaban a sacar algo de mi dinero, pero me vaciaban la cuenta”, dijo el veterano.

De León fue hasta ahora el veterano deportado de mayor edad en Tijuana. Nació en el norteño estado mexicano de Tamaulipas en diciembre de 1943 y cruzó la frontera con sus padres a la edad de 12 años para vivir en Madera, California.

Al terminar la educación media ingresó como voluntario para ir a la guerra en Vietnam en 1967, aunque solo fue enviado a la entonces Alemania Occidental entre 1968 y 1969. Luego pasó 18 meses en el estado de Washington.

El veterano, de la Tercera Compañía Blindada del Ejército, fue dado de baja con honores en 1971.

En 2001 al fallecer su madre, Andy cayó en depresión y consumía alcohol y luego también drogas. El día que lo detuvieron lo acusaron de posesión de una dosis pequeña de drogas, fue enviado a un centro de detenciones y después a Tijuana.

“En realidad, yo nunca me sentí que fuera de Tijuana. No me encontré mientras estuve en México”, dijo.

Vivar dijo que la Administración de Veteranos ayudará a De León a tener la atención médica adecuada que necesita.

Andy dijo a Efe que quiere ir pronto a Madera a ver a su padre, Andrés Hipólito de León, quien tiene ahora 98 años de edad.

“He extrañado a todos en mi familia, pero primero, cuando pueda, voy a ir a ver a mi papá y después a mis otros familiares en Madera, Fresno, San Francisco; tengo familia por muchos lugares en California”, comentó De León.