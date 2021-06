WhatsApp crea chat en español en Estados Unidos para localizar centros de vacunación

Con el fin de que la vacunación en todo Estados Unidos sea más acelerada, WhatsApp desarrolló un chat para que los ciudadanos latinos que residen en el país puedan localizar los centros de vacunación más cercanos a sus localidades de forma más sencilla. Por lo que el objetivo de esta acción es que todas las comunidades como la latina sean vacunados, sin que el tema del idioma sea una limitante.

De acuerdo con un comunicado oficial en el sitio de WhatsApp este chat de vacunas lo crearon los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para que este importante sector de la población estadounidense no tenga problema alguno para acceder a la vacuna.

En el comunicado oficial se explica que “si bien las personas de todos los orígenes confían en WhatsApp, sabemos que esta aplicación juega un papel, particularmente, importante en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos”, situación que es positiva ya que hay millones de latinos que carecen de información sobre la vacuna.

Además, WhatsApp detalló que en el último año, trabajó con más de 150 gobiernos y organizaciones de salud, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ahora los CDC, con el objetivo de evitar la desinformación, dar actualizaciones y lograr que las personas se vacunen para terminar con esta pandemia.

WhatsApp está contribuyendo de forma directa para que se logre el porcentaje de vacunación que desea el prtesidente Joe Biden para el 4 de julio, Día de la Independencia, en el que se pretende que para esa fecha el porcentaje global de inoculación llegue al 70% de los ciudadanos estadounidenses.

Para unirse a “Mi Chat Sobre Vacunas COVID”, sólo requieres acceder mediante el número telefónico: (833) 636-1122. Los usuarios deberán mandar un “mensaje simple” e inmediatamente recibirá una respuesta con la información sobre la disponibilidad y gratuidad de las vacunas. Sin mayor complicación.

We are honored to announce the @CDCgov new WhatsApp chat for COVID-19 vaccines. The chat helps the Spanish-speaking community in the US find where to get the shot, order a free ride to get there, and more.

Access the chat here: https://t.co/5UQCFTjW8y pic.twitter.com/aYZgtMOEVb

— WhatsApp (@WhatsApp) June 21, 2021