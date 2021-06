Aparecen dos niñas muertas en un canal del sur de Florida

Unas horas después de que las autoridades encontraran el cuerpo de una niña en un canal de Lauderhill, al norte de Miami, la policía ha confirmado que el martes por la noche apareció el cuerpo de otra joven.

El teniente Mike Santiago del Departamento de Policía de Lauderhill explicó que sobre las 8:45pm se recibió otra llamada en la que se alertaba de la aparición de otro cuerpo en el canal.

Santiago dijo que el cuerpo de la segunda niña fue encontrado en el mismo canal, un poco más al este. Aunque los forenses continúan trabajando en las investigaciones, la policía explicó que ambos cuerpos han estado en el canal durante algún tiempo, sin precisar los días.

“Esto ha pasado de ser un caso de personas desaparecidas a una investigación por homicidio, los detectives están trabajando activamente en este caso y continúan escaneando el área”, explicó el portavoz de la policía.

El cuerpo de la segunda niña fue visto por un hombre que salía de su casa con un amigo y vio que había alguna cosa flotando en el agua. “Fui para allá, y vi que había un cuerpo en el lago. Era una niña pequeña y nunca antes había visto algo así”, decía el hombre.

Las autoridades desconocen si los cuerpos que aparecieron tienen algún tipo de relación entre sí y, aunque no se ha confirmado, al parecer la policía ya habría identificado uno de los cadáveres.

La policía dijo que el primer cuerpo, que fue encontrado cerca de la avenida 56 y Oakland Park Boulevard es el de una mujer negra, posiblemente entre 10 y 13 años. La menor fue encontrada con pantalones cortos y una camiseta gris con las letras pintadas con los colores del arcoíris.

