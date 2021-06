El jefe del Pentágono propone cambios en las investigaciones militares de abusos sexuales

WASHINGTON – El jefe del Pentágono Lloyd Austin III anunció este martes que apoyará cambios en el sistema judicial castrense para que los delitos de abusos sexuales salgan de la cadena de mando y sean evaluados por abogados militares con un carácter independiente.

En un comunicado, Austin adelantó que en los próximos días presentará al presidente Joe Biden una serie de recomendaciones destinadas a “acabar finalmente con el flagelo de la agresión sexual y el acoso sexual en las Fuerzas Armadas”.

And yesterday, I received the final recommendations & complete report of the IRC on Sexual Assault and Sexual Harassment. In coming days, I will present to @POTUS my specific recs about the findings, but I know enough at this point to state the following: https://t.co/OJXuU5VtQN

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 22, 2021