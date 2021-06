Arrestan a tercera persona por la muerte del niño Samuel Olson; el pequeño fue encontrado muerto en un hotel

TEXAS – Un día después de que las autoridades revelaron que se le entablaron cargos a una segunda persona por la muerte del niño de cinco años Samuel Olson, la Policía reveló este viernes que una tercera persona implicada en la investigación fue arrestada.

Oficiales dijeron que Dylan Walker, de 27 años, ha sido acusado de manipulación de evidencia en el Condado Jasper.

Según las autoridades, Walker fue la persona que rentó la habitación del motel donde fue hallado el cadáver del menor adentro de una bolsa negra.

A Walker se le entabló una fianza de $125,000, la cual fue pagada para así quedar en libertad condicional.

Este jueves, en la Corte del Condado Harris los fiscales investigadores dieron a conocer un revelador dato: creen haber encontrado el objeto o arma que le quitó la vida al menor.

#BREAKING A 3rd suspect has been arrested in connection with the death of a 5-year-old boy | Man charged with tamperinghttps://t.co/U0047AEVcv

— ABC13 Houston (@abc13houston) June 25, 2021