Biden: “El Orgullo está de vuelta en la Casa Blanca”

El presidente Joe Biden declaró que “el Orgullo está de vuelta en la Casa Blanca”, y pronunció comentarios en un día de eventos destinados a marcar las contribuciones de los estadounidenses LGBTQ.

Biden habló después de firmar la HR 49, que designa el Pulse Nightclub como el “National Pulse Memorial”, un monumento nacional que recuerda el tiroteo que en junio de 2016 dejó allí 49 personas muertas y 53 heridas y fue el mayor ataque a la comunidad LGBTQ+ en la historia del país.

Pero Biden reconoció que queda mucho trabajo por hacer para dar igualdad de derechos y protecciones a los estadounidenses LGBTQ.

Tune in as we commemorate LGBTQ+ Pride Month at the White House. https://t.co/PhOC6KXuUC

— President Biden (@POTUS) June 25, 2021