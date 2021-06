Mujer de Guatemala es detenida por abandonar a bebé en bote de basura de un baño en Los Ángeles

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles informó del arresto de una mujer de 22 años en conexión con el bebé recién nacido que fue abandonado en un bote de basura en un baño público de la ciudad angelina de Lynwood el 11 de junio.

Según un comunicado del Sheriff, la joven mujer es una inmigrante indocumentada de Guatemala que dijo que dio a luz al bebé el 9 de junio. Agregó que solo llevaba dos meses en el país y que el recién nacido fue el resultado de una violación ocurrida en el país centroamericano.

La mujer abandonó al bebé debido al miedo, según admitió a las autoridades. El abandono ocurrió en el baño de mujeres del parque Yvonne Burke-John D Ham de Lynwood, donde fue encontrado por una mujer que escuchó un ruido extraño proveniente del bote de basura.

El 16 de junio las autoridades publicaron imágenes de una cámara de seguridad del parque que mostraban a dos mujeres señaladas como personas de interés en el caso. Ellas entraron al baño dos días antes de que el bebé fuera encontrado.

#LASD Investigators are seeking info about an abandoned baby found in #Lynwood & a person of interest.

