Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá cuarto y promete pelea en el GP de Estiria

Una penalización sobre el piloto Valteri Bottas le permitió al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez subir al cuarto puesto de la Pole Position del Gran Premio de Estiria, y su plan para la carrera del domingo será atacar desde la primera vuelta para pelear por el podio.

“¡Tenemos un gran lugar de salida, seremos agresivos desde la primera vuelta! ¡Vamos con todo!”, escribió en sus redes sociales tras la clasificación.

We’re on a great grid position, we’ll be aggressive right from the start!

Let’s do this!#chargeon pic.twitter.com/CXRal443I3

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 26, 2021