Condado de Texas recibió millones para ayudar a residentes; un funcionario prefiere donarlos al muro fronterizo

TEXAS – El Condado Galveston cuenta con uno de los índices más altos de pobreza en Texas, uno de cada 4.4 de sus residentes vive en la pobreza.

La zona también enfrenta otros problemas sociales por ejemplo todavía existen residencias y negocios que no se han recuperado de los daños causado por el Huracán Harvey.

Cuatro años después de Harvey personas siguen esperando ayuda para terminar de reconstruir viviendas y establecimientos.

Otro golpe duro que recibió la isla llegó con la pandemia, restaurantes sufrieron y siguen batallando para recuperarse de los efectos. El turismo se vino abajo y su recuperación apenas comienza.

Con todos estos retos enfrente a el administrador de Condado Galveston, Mark Henry, se le hace mejor idea donar $6.6 millones de dólares de un fondo federal a la construcción del muro que ha propuesto el gobernador Greg Abbott en vez de dirigirlo a la ayuda de los residentes de Galveston.

At a press conference, Galveston County Judge Mark Henry announces he’s declared a disaster in Galveston County because of the “crisis at the border” #galvnews pic.twitter.com/9grskWv3rj

— John Wayne Ferguson (@JohnWFerguson) June 29, 2021