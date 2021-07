Autoridades aclaran que la sacudida que se sintió el viernes en Los Ángeles no fue un terremoto

Un día después de intensa actividad sísmica registrada en el norte de California, muchas personas del área de Los Ángeles sintieron una breve sacudida la mañana del viernes, pero las autoridades aclararon que no fue un terremoto.

El movimiento se registró alrededor de las 9:20 am del viernes, pero los sismógrafos no registraron tal evento y el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que pudo haberse tratado de una explosión sónica o “boom sónico”.

Las explosiones sónicas ocurren cuando un objeto, como puede ser un jet, rebasa la velocidad del sonido, provocando ondas de choque que causan el violento estruendo. En meses recientes se han reportado eventos similares en el sur de California, donde existe mucha actividad militar.

Ante la explicación del USGS sobre el jaloneo del viernes, hubo usuarios de redes sociales que mostraron prueba de la breve sacudida.

Here is what my security cam captured, sound on and you can hear the rumbling! pic.twitter.com/SB0DT2XWhO

