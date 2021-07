FOTOS: Patrulla fronteriza agarra a más de 70 inmigrantes escondidos en casas de seguridad

En un lapso de 24 horas, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo y otras autoridades estadounidenses arrestaron a más de 70 inmigrantes indocumentadas en todo Laredo, Texas.

El primer escondite se encontró a media noche del 5 de julio. Los agentes respondieron a una solicitud de asistencia del Departamento de Policía de Laredo (LPD) con un posible escondite en Logan Avenue. Agentes y LPD descubrieron a 40 personas inmigrantes provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

