Final de la Eurocopa 2020: conoce al millonario que será el árbitro del Inglaterra vs. Italia

La Eurocopa 2020 ha estado llena de grandes curiosidades de principio a fin. Desde una guerra entre Coca-Cola y Cristiano Ronaldo, hasta un millonario que será el juez principal de la gran final de la EURO entre Inglaterra e Italia: el holandés Bjorn Kuipers.

El fútbol mueve grandes cantidades de dinero, pero ese botín no va dirigido a las personas que se encargan de impartir justicia en los partidos. Sin embargo, en el mítico estadio de Wembley estará dirigiendo las reglas del encuentro un juez que hace su trabajo realmente por vocación y pasión.

El holandés Kuipers es el dueño de una muy famosa cadena de supermercados que tiene por nombre Jumbo Kuipers. Estas tiendas están distribuidas en varias sucursales ubicadas en Bélgica y Holanda. Sin embargo, el éxito no se debe únicamente a su gestión. Su esposa es su mano derecha y administradora, juntos han logrado sacar adelante este codicioso y productivo proyecto.

Unusual fact for the final. The referee for England v Italy, Dutchman Björn Kuipers, is the multi millionaire owner of a supermarket chain. Jumbo Kuipers’, no less. #EURO2020 #EngIta #ItaEng pic.twitter.com/l3PDWN8Mty

Hasta los momentos no existen nuevos reportes del capital económico de Bjorn Kuipers. La fortuna del holandés, en el año 2016, fue valorada en unos €13 millones de euros ($15.4 millones de dólares). Según las informaciones, el árbitro percibía €3 millones de euros anuales ($3.5 millones de dólares), a través de sus negocios.

No será la primera vez que el holandés dirija un partido importante de fútbol. La final de la Eurocopa 2020 no será razón de intimidarse. El famoso juez ha tenido la dicha de impartir justicia en finales de la Supercopa de Europa, Europa League, Champions League. Además ya ha participado en anteriores Eurocopa e incluso Mundiales de fútbol.

Prior to this weekend’s #EURO2020 Final, the last time 🇮🇹 & 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 played in a competitive ⚽️ match was in the opening round of the 2014 World Cup in 🇧🇷. The official in charge that day was Bjorn Kuipers. The referee from 🇳🇱 will be in charge of Sunday’s finale at Wembley. pic.twitter.com/VRAsEPXLQ9

— Joey Kenward (@kenwardskorner) July 9, 2021