El viacrucis de una mexicana por la pensión de su padre naturalizado estadounidense

MEXICO.- Rosaura Ramos nunca supo lo que era tener un padre permanentemente en casa porque el suyo iba y venía de Estados Unidos. Cada vez que regresaba a Tlapehuala, Guerrero, ella le caía arriba con preguntas, ¿cómo te ha ido?¿Te gusta allá? ¿En qué trabajabas para mantener a tus 11 hijos?

De esa curiosidad de infancia y empatía de adulto obtuvo alguna información con la que ahora busca reclamar una pensión que se asoma perdida con su padre en la tumba, ella en la Tierra Caliente —una de las más violentas del país —con la madre enferma y un dinero volátil por el que trabajó el progenitor tantos años en California

“A mi mamá le ayudaría mucho recuperar la pensión de mi padre”, dice en entrevista con este diario.

El problema para esta familia es que los requisitos de reclamos son bastantes y ellos apenas tienen algunos documentos y vagas referencias por una desgracia que le ocurrió a don Cornelio Ramos Rojas en 2013. Lo asaltaron afuera de un aeropuerto (no se sabe exactamente dónde) y lo golpearon tanto que perdió la memoria. “Demencia frototemporal”, diagnosticó el neurocirujano.

La demencia frototemporal es degenerativa. Después de la paliza, Cornelio Ramos fue de mal en peor hasta que no supo nada de sí mismo. No recordaba que el 24 de enero de 2012 había sido naturalizado estadounidense en Stockton California, que había trabajado en los campos de cerezas y espárragos y cotizado desde quién sabe cuando.

La familia supo esos detalles por los cuentas que él hacía y algunos papeles que había dado a guardar a su hija Rosaura; del resto de sus cosas, de la pensión para su mujer, de su cuenta bancaria allá o si tenía otras propiedades nada se supo.

Cornelio Ramos pasó así a las filas de miles de mexicanos que no pueden cobrar beneficios de pensión o tener acceso a propiedades perdidas, olvidadas o desatendidas.

En el caso de las pensiones, la embajada dio a conocer a través de Robert Barnett, Cónsul en Jefe de Beneficios Federales en México, que actualmente hay un programa para los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos que tienen este derecho igual que sus esposas, viudas, niños menores o niños con incapacidades, que no saben que tienen estos beneficios”.

Para ello hace falta que haya trabajado mínimo 10 años en Estados Unidos y tener más de 62 años o haber sufrido una incapacidad cuando el trabajador tenga una enfermedad que se espera dure por lo menos un año o resulte en muerte.

La embajada recomienda que, si se tiene el número de Seguridad Social de Estados Unidos, el beneficiario no acuda directamente ni a consulados ni a embajadas sino hacer una cita a través de la página: mx.usembassy.gov/es/. O escribir a los correos:

FBU.Mexico.City@ssa.gov

FBU.Guadalajara@ssa.gov

FBU.Ciudad.Juarez@ssa.gov

Si alguna persona está buscando por un beneficio de pensión no reclamado, el gobierno estadounidense pide llamar al número gratis de PBGC 1-800-326-LOST (5678). Si se usa TTY/ASCII al 1-800-845-6136 y pedir al operador que le comunique con el servicio. Se requerirá nombre, seguro social, dirección postal, números de teléfonos diurnos y nocturnos y los nombres de la empresa para los que trabajó.

Los Ramos cuentan con información limitada, pero pelearán desde México con los pocos documentos que les dejó el padre. Entre otros, el rechazo de la Administración del Seguro Social por Ingreso Suplementario debido a la incapacidad en 2014, una tarjeta de Medicare y un estado de cuenta bancaria en donde se suponía que debían depositar la pensión.

Rosaura llamó a Chaze para preguntar qué había pasado con los ahorros de su padre, pero le dijeron que “ya la habían liberado”.

El gobierno estadounidense reconoce que “existen millones de dólares” en cuentas y bienes no reclamados, mucho del cual puede ser de migrantes que pueden reclamarlo independientemente de su estatus migratorio.

Usted puede averiguar con el Gobierno federal o estatal si le deben dinero en bienes sin reclamar, bonos de ahorro, cuentas financieras, pensiones, propiedades y pertenencia, reembolso tributario e hipotecario y salarios no pagados.

Hay dos vínculos oficiales a páginas web en español:

https://www.usa.gov/espanol/dinero-sin-reclamar

https://www.pbgc.gov/en-espanol

Para reclamos de propiedades cada estado mantiene una base de datos de propiedad no reclamada (en las ligas anteriores hay accesos a éstas) y, por ley, intenta devolver la propiedad a sus legítimos dueños. La búsqueda es gratuita si utiliza el sitio web de propiedad no reclamada del gobierno estatal oficial.

En el caso de california, donde Cornelio Ramos podría tener dinero o algún tipo de propiedad los vínculos son: https://ucpi.sco.ca.gov/ucp/spanish/default.aspx

El Estado de California está actualmente en posesión de más de 8 mil millones de propiedades no reclamadas, que pertenecen a aproximadamente 32.5 millones de individuos y de organizaciones.

El Estado adquiere bienes no reclamados a través de la Ley de Propiedades no Reclamadas, que establece que los “tenedores”, tales como corporaciones, asociaciones empresariales, instituciones financieras y compañías de seguros deben informar anualmente y entregar la propiedad a la Oficina del Contralor, después de que no haya existido ningún contacto con el cliente durante tres años.

Las autoridades dicen que “a menudo, el propietario se olvida de que la cuenta existe, o se muda y no deja una dirección de reenvío o la orden de envío vence. En algunos casos, el propietario fallece y los herederos no tienen conocimiento de la propiedad como Los Ramos.

Los tipos más comunes de propiedades no reclamadas son:

• Cuentas bancarias y el contenido de las cajas de seguridad

• Acciones, fondos mutuos, bonos y dividendos

• Cheques bancarios o giros postales no cobrados

• Certificados de depósito

• Pólizas de seguro vencidas o canceladas

• Herencias

La Ley de Propiedades no Reclamadas fue promulgada para ofrecer a los ciudadanos una fuente única, la Oficina de Contralor Estatal, que verifican si existen, en todo el país, propiedades no reclamadas que puedan ser utilizadas por otras personas que no son los dueños para sus beneficios particulares.

Para saber si parte de ese dinero le pertenece hay una base de datos que puede encontrar aquí: https://ucpi.sco.ca.gov/ucp/spanish/default.aspx

La Ley de Propiedades no Reclamadas de California no incluye bienes raíces.

Rosaura Ramos comenzó a llamar por teléfono y enviar correos electrónicos. Espera que pronto se aclare la situación como un símbolo de reivindicación de su padre que tanto trabajo. Está atenta.

