Selección de Trinidad y Tobago denunció amenazas y actos racistas tras partido contra México

La Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) emitió un comunicado para condenar los actos discriminatorios y las amenazas que recibió la selección caribeña, luego del encuentro ante el conjunto mexicano el pasado 10 de julio como parte de la Copa Oro.

Tras el partido que quedó empatado sin goles los trinitarios fueron duramente amedrentados en redes sociales por los fanáticos del Tri, entre otras cosas por la jugada donde resultó lesionado el atacante Hirving Lozano.

“La discriminación y el racismo no tienen nada qué ver en nuestro juego y nuestra sociedad. Se han presentado informes oficiales a Concacaf y estamos trabajando con ellos para garantizar que se mantenga la seguridad y el bienestar del equipo”, indicó la federación en el comunicado.

En la misiva el conjunto de Trinidad y Tobajo hizo un llamado a la unión para evitar las divisiones que tienen sus raices en esas acciones que atentan contra la integridad de los jugadores.

Some of the comments in response to this post are disgraceful. We stand with the @TTFootballAssoc in condemning them.

Racism has no place in our game or in society and social media companies must do more to regulate this on their platforms. https://t.co/dMSnZXsJsJ

— Concacaf (@Concacaf) July 12, 2021