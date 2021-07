Gobernador de Texas enfurece y busca arrestar a demócratas que viajaron a Washington para detener reformas electorales

Un grupo de 58 congresistas demócratas de Texas rentaron dos jets privados para viajar a Washington, D.C. para evitar que el Congreso tuviera quórum y evitar reformas electorales que complicarían el voto de ciertos grupos, como los latinos.

Al ser uno de los impulsores clave de la reforma, el gobernador Greg Abbott enfureció y calificó a los demócratas como “renunciantes”, además de tener un comportamiento antitexano, por lo que serían arrestados a su regreso.

“Por eso huyeron del estado”, dijo Abbott a Fox News. “Una vez que regresen al estado de Texas, serán arrestados y llevados a la capital de Texas y estaremos haciendo negocios“.

Abbott se ha convertido en uno de los personajes políticos de mayor impacto a nivel nacional tras la salida del presidentr Donald Trump, al continuar con su agenda migratoria.

Los demócratas sorprendieron el lunes por la tarde al salir de Austin y arribaron en la noche a la capital del país. Algo similar hicieron los congresistas del mismo partido en Oklahoma en 2003, cuando los republicanos pretendían rediseñar los distritos electorales estatales.

El costo de los aviones se estima en $100,000 dólares en una acción que sorprendió a nivel nacional.

“Mis colegas demócratas y yo estamos dejando el estado para romper el quórum y matar la ley de supresión del voto en Texas”, dijo James Talarico en Twitter, donde compartió una fotografía de los congresistas.

Dijo que su viaje a D.C. también era para presionar al Congreso a aprobar la Ley por el Pueblo o The People Act, para “salvar la democracia”.

Al aprobarse una ley federal, los estados tendrían que adecuar sus normas a esos lineamientos.

