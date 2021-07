UEFA impondrá sanciones contra Inglaterra por incidentes con sus aficionados

La UEFA anunció este martes que abrirá procedimientos disciplinarios a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por los incidentes de diversa índole que causaron los aficionados británicos durante la final de la Eurocopa que disputaron Italia e Inglaterra el 11 de julio en el estadio de Wembley.

En concreto, el organismo presidido por Alexander Ceferin estudiará cuatro cargos contra la federación inglesa: invasión de campo por parte de los seguidores británicos, lanzamiento de objetos, disturbios durante el himno nacional y el uso de fuegos artificiales por parte de los seguidores ingleses.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe

— Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021