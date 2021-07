Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se moderniza con sistema automático para transportar personas

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles no escatima recursos en su modernización, y el sistema automático para transportar personas en sus instalaciones destaca en el proyecto.

Con un sistema de trenes eléctricos, el Motor de Personas Automatizado (APM, por sus siglas en inglés), en un tramo elevado de 2.25 millas de extensión, facilitará la comunicación entre los distintos edificios del complejo, con tres estaciones dentro del Area Central de la Terminal (CTA) y tres más en el exterior.

Para su construcción, se estima una inversión cercana a los $2 billones de dólares, y hasta el momento se tiene un 60% de avance en la obra.

The Automated People Mover train guideway over 98th Street is now falsework free! Approximately 40% of the 2.25-mile guideway is now complete! pic.twitter.com/5pvc5uE4vm

— LAX Airport (@flyLAXairport) May 3, 2021