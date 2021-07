Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ana Patricia Gámez contó qué hizo su primer mes fuera de la tele… A través de su podcast ‘Sin Filtro’, la querida presentadora mexicana relató que no todo fue ni tan soñado, ni tan cuento de hadas pues hasta estuvo súper enferma en su estadía en México.

Anita contó que luego de su despedida de ‘Enamorándose’ hizo un primer viaje que no compartió ni en redes. ¿De qué se trataba? De negocios, viendo tendencias y diferentes cosas para su nueva colección… También confesó que sueña con tener un almacén más grande donde, incluso, pueda tener un showroom para que la gente vaya y se prueba la ropa.

Después de eso, contó que llegó el viaje a su querida tierra de México, donde fue acompañada por sus dos hijos, Giulietta y Gael. La intención era no solo visitar a su familia, sino estar en el primer año luctuoso de su padre, y festejar los tres años de su pequeñito.

Pero, no todo salió como ella esperaba y, aunque sí visitó la tumba de su padre, y estuvo en ese momento con su mamá y sus hermanas, algo salió mal… ¡Se enfermó! y no solo ella también Gael quien terminó en emergencias.

Ya recuperados, Ana Patricia explicó la razón en su podcast. “Llegué con mis niños, y saben que cuando vas a tu lugar de origen lo que quieres es comer… Llegué arrasando con todo, y me fue súper mal porque a los dos días me enfermé horrible“, comenzó explicando.

“Salimos de paseo a un pueblo mágico que está cerca, rentamos un hotel, y apenas llegamos hacía un montón de calor, yo me comencé a sentir súper mal, la panza se me infló como si estuviera embarazada de 7 u 8 meses, inflada, dura, el caso es que la pasé súper mal y duré así varios días. Fue tanta mi frustración, mucho tiempo me la pasé tirada porque me sentía hasta mareada“, siguió contando Anita.

El caso es que no solo ella estuvo enferma, sino también Gael, quien un día llegó a vomitar hasta 7 veces, por lo que, por consejo de su madre y su hermana, decidió llevarlo a emergencias donde le aplicaron una inyección para cortar la infección.

“Lo llevé luego al pediatra, y le dijeron que, lo mismo que a mí, nuestro organismo ya no está acostumbrado al agua, a la comida, Gael duró así enfermito algunos días“… Lo bueno es que mejoró justo para disfrutar de su cumpleaños.

Ya de regreso en Miami, donde reside la familia Martínez-Gámez, Anita siguió contando que está tratando de organizar su empresa y darle vuelo a aquellos proyectos que hasta ahora había pospuesto por falta de tiempo.

Sin embargo, uno de los problemas con los que se encuentra es con la falta de organización, pues por un lado sus niños siguen de vacaciones y en la casa, y por el otro ya, al renunciar a Univision, todo su tiempo es suyo.

Pero por lo pronto, hasta que sus hijos regresen a clases a fines de agosto, Anita tiene aún dos viajes de vacaciones pendientes con su familia: uno a Bahamas, a la playa, y otro a Carolina del Norte a la montaña.

“Yo siempre he dicho que a esta vida no solo venimos a trabajar, sino a disfrutar, porque de eso se trata“, dijo Ana Patricia en su podcast, en donde también aprovechó para aclarar que no abandonará las redes sociales, que seguirá compartiendo videos y fotos, pero con más tranquilidad.

REVIVE LA ENTREVISTA QUE NOS DIO ANA PATRICIA HABLANDO DE SU PODCAST: