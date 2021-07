Barcelona presentó su nuevo uniforme y Griezmann no apareció en la presentación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Barcelona presentó oficialmente lo que será su segunda equipación para la campaña 2021-2022. La playera es totalmente púrpura, el cual se crea a partir de la fusión de los colores tradicionales (Rojo y azul). Además, el color del uniforme le da un valor a la igualdad de género.

Our players enjoyed wearing the new away kit for the first time 💜 pic.twitter.com/7XjxKBfv2J — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021

Durante el video de presentación aparecieron rostros conocidos como el de Frenkie De Jong, Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen, Pedri y Sergi Roberto. Así como también algunos rostros del equipo femenil.

👕 We present you our away kit for the 2021/22 season. — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021

A pesar de eso, el rostro de Messi no se vio durante la presentación, algo que podría justificarse ya que el argentino actualmente es agente libre a falta de un nuevo acuerdo con el club catalán, por lo que la institución blaugrana no puede contar con su imagen para ningún tipo de acto protocolar.

📍 Barça Store & the New Away Kit 😍 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021

Pero lo que realmente llamó la atención de muchos es la ausencia total de otra de las estrellas del club: Antoine Griezmann. El francés que sí fue uno de los rostros principales que aparecieron en el lanzamiento del primer uniforme no se vio, lo que ha ocasionado una ola de rumores que desvinculan al Barcelona con el delantero galo.

Hay que recordar que el Barcelona se encuentra en una situación económica delicada y deberá desprenderse de una de sus figuras para obtener beneficios económicos. En tal sentido, Griezmann se ha convertido en la opción más prescindible y ya existen algunos rumores que lo vinculan nuevamente al Atlético de Madrid.