¡Guns N’ Roses regresa a México! Dará concierto en Monterrey el 12 de octubre

Guns N’ Roses se presentará en México con tres conciertos. La banda de rock volverá a pisar suelo azteca tras la pandemia global y si quieres saber todos los detalles de sus presentaciones, te dejamos los datos que debes conocer.

Será a finales del año 2021 cuando la agrupación liderada por Axl Rose regrese a México. Serán los días 7 de octubre en Guadalajara, Jalisco; 9 de octubre en Mérida, Yucatán; y 12 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

En esta ocasión la banda conformada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan y Richard Fortus, Frank Ferrer, Dizzy Reed y Melissa Reese, no contempló a la Ciudad de México, capital del país, para sus fechas, sin embargo algunos fans no descartan que pudieran anunciar más adelante una fecha sorpresa.

Mexico, we're Fn back!! Merida, Guadalajara & Monterrey, see you in October!

⚡ Nightrain pre-sale July 7 for Guadalajara & Merida | July 12 for Monterrey

⚡ Public on sale July 9 for Guadalajara & Merida | July 15 for Monterrey pic.twitter.com/G2b73p4h5v

— Guns N' Roses (@gunsnroses) July 5, 2021