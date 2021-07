Melenie Carmona responde a las críticas que recibió tras intercambiar muestras de cariño con su papá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que Arturo Carmona y su hija Melenie se vieran envueltos en una serie de señalamientos por demostrar su amor a través de besos y abrazos, la joven de 22 años salió en defensa de su padre y la serie de críticas que recibieron.

Fue el pasado 9 de julio cuando el exfutbolista celebró su cumpleaños número 45 rodeado del cariño de amigos y familiares, sin embargo, el festejo se vio empañado debido a que algunos usuarios redes sociales le reclamaron las efusivas muestras de cariño que tuvo con su hija Melenie, quien lo apapachó con algunos besos y abrazos que no fueron bien vistos.

“Como que se ve mal tanto beso entre papá e hija. Se pasan todo tiene límite, no es una relación sexual“, fue tan solo uno de los mensajes que recibió el también actor, quien no se quedó callado.

Tras la serie de mensajes a los que reaccionó el conductor se sumó Melenie, quien a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram decidió enviar una contundente respuesta a quienes los criticaron.

“Sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno no sé si hubo más y la verdad no me interesa. Pero se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña“, se escucha decir a la modelo en la grabación que fue retomada por otras cuentas dentro de la misma red social.

Asimismo, durante una entrevista con diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa de televisión ‘Sale el Sol’, Carmona destacó que este tipo de muestras de cariño no tienen nada de malo, y que es una forma de expresar el amor entre padres e hijos.

“Una polémica innecesaria, irresponsable. Yo no le veo nada de malo que un padre o una madre le demuestre cariño a sus hijos y al revés, sus hijos a sus padres“, dijo.

Y aseguró que, aunque podría ser difícil de entender para algunas personas, por el tipo de vida que llevan, los besos y abrazos que intercambió hace unos días con su hija fueron con total respeto.

“Hay gente que tal vez no está acostumbrada a eso, a tener y recibir amor de parte de los padres y es algo muy personal que tiene que tratarse. En este caso es con mucho respeto, con mucho amor y no hay nada fuera de lo normal“, explicó.

