El Tri buscará quitarle la cima a El Salvador: lugar, horario y dónde podrás ver el partido de México por la Copa Oro

En lo poco que va de la Copa Oro 2021, la selección mexicana ha vivido una montaña rusa de emociones. El Tri pasó de la preocupación contra Trinidad y Tobago a la euforia contra Guatemala. México marcha segunda en el Grupo A y enfrentará a El Salvador en busca del liderato en el sector.

Comandados por Rogelio Funes Mori, la selección azteca intentará finalizar con buen pie esta primera fase del torneo. El Salvador ha sido contundente en el grupo. El conjunto salvadoreño ha ganado sus dos partidos en el grupo y acumula seis puntos.

Mexico gets their first goal of the tournament and takes the lead against Guatemala 🔥 pic.twitter.com/2F9hbJsuTV — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2021

Por su parte, el conjunto de Gerardo Martino espera certificar su pase a la siguiente ronda con una victoria. En caso de perder, El Tri deberá ligar que Guatemala no pierda por más de cinco goles en su partido contra los trinitarios.

El Salvador respeta a México

Pese a que van liderando el Grupo A, el conjunto salvadoreño no se confía de las estadísticas y asegura que irá con cautela en la última jornada del sector. “No nos vamos a relajar. México es el mejor de Concacaf (…) vamos a salir a jugar (…) no quiero sonar a que hemos hecho algo impresionante. Nos falta mucho todavía”, expresó Hugo Pérez, seleccionador de El Salvador.

¿Dónde jugarán México y El Salvador?

El partido se desarrollará el próximo 18 de julio en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas.

Horarios: 21:00 horas (México) / 22:00 horas (ET Estados Unidos).

¿Dónde ver el partido entre México y El Salvador?

El juego será transmitido a través de los siguientes canales de TV: TUDN, Canal 5 y Azteca 7 (México); TUDN USA, Univision, FSI (Estados Unidos.

Para seguir el partido online: TUDN.com, aztecadeportes.com y Blim TV (México); TUDN.com y foxsports.com (Estados Unidos).

Alineaciones probables de El Tri y El Salvador

Alineación México (4-3-3): Talavera; Rodríguez, Salcedo, Araujo, Gallardo; Álvarez, Herrera, Gutiérrez; Corona, Funes Mori y Pineda.

Alineación El Salvador (4-4-2): Martínez; Tamacas, Zavaleta, Gómez, Larín; Pérez, Cerén, Orellana, Henríquez; Rivas y Monterrosa.

⚽ Con 🇸🇻 @LaSelecta_SLV como primer clasificado, así quedó el Grupo A de la #CopaOro 🏆 luego de la fecha 2. ⚽ 🇸🇻 @LaSelecta_SLV is the first team to reach the quarter finals. Here are the standings for Group A.#EstoEsNuestro #ThisIsOurs #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/gYEVmaBjRq — Gold Cup (@GoldCup) July 15, 2021

