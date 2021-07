Consulta ciudadana contra ex presidentes confunde a mexicanos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

MEXICO.- “Yo creo que sí se debe enjuiciar a los ex presidentes pero ¿por qué no al actual presidente también?”, dice Ximena Higuera, contadora de 24 años. “Los crímenes no se llevan a las urnas, se castigan”, agrega Josué García, sicólogo de 40 años. “¿Por qué no simplemente el ministerio público investiga si cometieron delitos?”

La primera consulta popular que se realizará en el país confunde a los mexicanos.

Irán a las 18,000 mesas vigiladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 1 de agosto donde se les consultará si quieren o no que se lleve a juicio a los ex presidentes, una promesa que hizo el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador pero hasta ahora no hay una acusación judicial para iniciar un proceso.

“¿Por qué los enjuiciarían?”, cuestionó Modesto García, un cultivador de flores de 51 años. ¿A quienes?

De acuerdo con López Obrador quienes deberían ir a juicio serían todos los ex mandatarios del periodo “Neoliberal” desde Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), Ernesto Zedillo (1994- 2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006- 2012) y Enrique Peña Nieto (2012- 2018).

Así lo promovió en su iniciativa para la consulta ciudadana pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cambiar la pregunta de la consulta al considerar improcedente que su texto se enfocara a personajes en concreto.

¿Por qué excluyó a Luis Echeverría (señalado por la matanza de estudiantes en 1968), por ejemplo. O a José López Portillo, quien propició en su mandato (1976-1982) una de las más agudas crisis de la historia

Finalmente la pregunta se modifico y quedó de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Mientras caminaba hacia su puesto de flores en la CDMX, Modesto García escuchó la pregunta. “La mera verdad yo creo que no voy a ir a la consulta: ni sé lo que dice ahí en, no le entiendo”, comenta en entrevista con este diario. “Todos los políticos son iguales: al final suben los precios y no hay dinero que alcance”.

La pandemia también ha golpeado a las familias con el desempleo. Según una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, seis de cada 10 mexicanos tienen que pedir fiado en las tienditas. En el último año, el precio de la canasta básica se incrementó en un 44.5% y el precio de la luz un 65%, el del gas 35%, 19% gasolina y 8% el de seguridad social.

“El presidente actual también tiene responsabilidad por lo que se le podría juzgar: los feminicidios siguen en su mandato, la salud de muchos está en riesgo por falta de medicamento y cuando se le pregunta en la mañanera minimiza los temas”, observa Ximena Higuera.

“Podría considerarse un delito a la liberación del hijo de El Chapo; o la mala gestión de la pandemia por la que han muerto miles de mexicanos ”, detalló el psicólogo Josué García. “Eso también es responsabilidad del actual presidente”.

Los defensores

Al partido Morena le interesa la participación en la consulta popular para apoyar al presidente. Para empujarla, ha recurrido a múltiples estrategias. Desde colocar carteles con la leyenda “Se busca” en las principales colonias de la ciudad a las redes sociales con el hastag #Votasí.

En las papeletas colocó las fotos de los ex presidentes “neoliberales” y detalló que por crímenes de guerra lesa humanidad desvío de dinero público. Así contradijo así la decisión de la Suprema Corte de no usar imágenes para hacer acusaciones adelantadas.

En algunas de las alcaldías más populosas de la Ciudad de México —como Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan—, carros con megáfonos en el toldo recorren las calles con adaptaciones de las canciones de Zenén Zeferino, pasaban chirriando hasta la semana pasada:

“Por el norte, centro y sur nuestro país votará. Atenta toda mi gente porque el juicio llegará para los expresidentes… ¡vamos a decir que sí! ¡Que sí, que sí!”.

El Instituto Nacional Electoral INE, por su parte, arrancó el 15 de julio la difusión de su campaña para el referéndum en la cual invita a participar a la ciudadanía en la consulta. En un spot, una mujer da a conocer la pregunta plasmada en la boleta, a la cual las y los mexicanos deberán responder con una afirmación o negación.

En total habrá 377,000 spots en radio y televisión , según la Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana aprobada por el Consejo General. Para que las instituciones procedan, deberán participar el 40% de la lista nominal: 37.4 millones de ciudadanos.

El productor y periodista pro gobierno Epigmenio Ibarra dijo que la finalidad de esta propuesta es “fracturar el pacto” de impunidad que hay entre ex presidentes.

“¿Por qué no se ha juzgado a los presidentes en México y sí en América Latina?”, cuestionó. “Porque hay un pacto del que dependía el viejo régimen, un presidente cubría al otro y así sucesivamente. Se necesita la voluntad ciudadana expresada mayoritariamente en las urnas, para que tenga peso de ley, para que todas las instituciones se vean obligadas a proceder, sino van a seguir iguales, en eso descansan estas figuras, en el presidencialismo impune”.

Para algunos politólogos como Juan Luis Hernández, de la Universidad Iberoamericana, y Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la promoción de la consulta es más una estrategia política del presidente para con sus seguidores.

En ese sentido, coinciden, él saldrá beneficiado porque el ejercicio le permitirá mantenerse activo y posicionar así el mensaje de que está cumpliendo con su promesa de combate a la corrupción y la impunidad.

“El asunto es que no ha agarrado a nadie por todo el dinero que se han robado y, si quisiera, podría presionar a la fiscalía y no lo ha hecho”, observó el psicólogo Josué García. “No hace falta mucho para darse cuenta de eso, pero la gente se confunde con la consulta: es una cortina de humo”.

