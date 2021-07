Los trabajadores indocumentados podrán recibir hasta $2,200 dólares del cheque de estímulo de California

El lunes 12 de julio el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el presupuesto estatal para el año fiscal 2021-2022, que incluye la financiación del mayor paquete de recuperación de la historia: el Plan de Recuperación de California que incluye un cheque de estímulo de $600 dólares por ayuda por coronavirus.

Al aprobar el nuevo presupuesto, Newsom dijo que el estado tenía el objetivo de asumir las desigualdades que puso al descubierto la pandemia de coronavirus, “ampliando nuestro apoyo a los californianos que se enfrentan a las mayores dificultades, aumentando las oportunidades para todos los niños, incluyendo la falta de vivienda“.

El paquete de $100,000 millones de dólares se basa en el proyecto de ley de estímulo del Estado Dorado que fue aprobada a principios de este año y amplía algunos de los programas incluidos a más personas, incluyendo los trabajadores indocumentados.

Se estima que dos tercios de todos los residentes podrán recibir el cheque de estímulo de $600 dólares de California. El Plan de Recuperación de California también prevé la entrega de cheques de estímulo para los trabajadores indocumentados y para sus familias.

El nuevo paquete de ayuda aprobado a principios de la semana pasada extenderá los cheques de estímulo originales de $600 dólares a más californianos, pero también proporciona pagos adicionales para algunos que ya habían recibido un cheque de estímulo.

El primer proyecto de ley de estímulo del estado de California que se aprobó a principios de este año proporcionó un pago directo para los residentes de bajos ingresos que cumplían los requisitos para el crédito fiscal por ingresos del trabajo de California (CalEITC), o que declaran impuestos con un número de identificación del contribuyente individual conocido como ITIN.

El ITIN es utilizado por los trabajadores indocumentados que no tienen un número de la Seguridad Social pero que deben pagar impuestos en Estados Unidos. Este grupo había sido excluido de anteriores rondas de cheques de estímulo federal, pero el estado de California les proporcionó un pago de $600 dólares, o $1,200 dólares si también cumplían los requisitos para el CalEITC, a principios de este año.

