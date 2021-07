Caos en Libertadores: el partido de Atlético Mineiro y Boca Juniors finalizó con golpes, botellazos y confrontaciones con la policía [Videos]

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. El conjunto brasileño venció por penales al “Xeneize”, pero nuevamente las polémicas arbitrales estuvieron a la orden del día. Sin embargo el aspecto deportivo, lamentablemente, pasó a un segundo plano. Botellazos, golpes, caos y descontrol fueron los resultados del partido en el que los jugadores argentinos terminaron en una Comisaría.

Chaos in Brazil as Boca Juniors were knocked out of the Copa Libertadores by a VAR decision and all hell broke loose after the game..

8 of their players & staff were arrested by Brazilian police.

😳😳😳pic.twitter.com/bIZFdrWrpU

