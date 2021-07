El condado más grande en Texas da marcha atrás ante ola de contagios de COVID-19; cambian nivel de riesgo

HOUSTON – Mientras que el gobernador Greg Abbott ha declarado que no contempla regresar el uso obligatorio de cubrebocas en Texas a pesar de que las hospitalizaciones por COVID-19 siguen aumentado y los contagios también, la jueza del condado más grande del estado les pidió a sus residentes con urgencia que usen mascarilla y cambio el nivel de riesgo de amarillo a naranja.

La jueza Lina Hidalgo del Condado Harris junto a especialistas médicos analizaron las tendencias de contagios recientes de COVID-19 dando como resultado el cambio de nivel de riesgo. Houston, la cuarta ciudad más grande del país, se encuentra dentro de los limites de Harris.

La decisión entra en efecto justo cuando el país atraviesa la cuarta ola de contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus.

Hidalgo declaró en conferencia de prensa este jueves que la decisión es la única opción que tiene a su alcance para concientizar a la población sobre el peligro y la amenaza que existe en la actualidad.

NEW: Our #COVID19 threat level system is being raised back to Orange. If you’re unvaccinated, minimize all contacts. Everyone, please wear masks for the sake of our community. pic.twitter.com/Pgj6rPj4Ep

— Office of Judge Lina Hidalgo (@HarrisCoJudge) July 22, 2021