Día Nacional del Tequila: ofertas que no puedes resistirte

Este sábado 24 de julio se celebra el Día Nacional del Tequila y la ocasión merece probar algunos tragos de margaritas, palomas y una gran cantidad de cócteles elaborados a base de tu tequila favorito.

En este día especial también varias compañías están ofreciendo descuentos y hasta productos de edición limitada para conmemorar el Día Nacional del Tequila.

De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila desde el 2020 la producción se incrementó así como la exportación de la bebida que se produce en México a pesar de la pandemia de coronavirus.

En el 2020 la producción de tequila alcanzó los 374 millones de litros mientras que en la primera mitad del 2021 ya supera el 37% llegando a los 260 millones de litros.

Este sábado se conmemora el #DíaInternacionalDelTequila debido a que el 24 de julio de 2006 la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad al paisaje agavero y a las antiguas instalaciones industriales de Tequila ¡Salud! pic.twitter.com/meQrILazXo — C.R. Tequila (@CRTequila) July 24, 2021

José Cuervo

La compañía Jose Cuervo está regalando a los amantes del tequila paquetes de popotes de agave. Estos popotes son biodegradables y están elaborados de agave y son una alternativa a los popotes de plástico tradicionales y pueden descomponerse 200 veces más rápido en condiciones normales.

También puede ser el momento de cambiar tus popotes de plástico y recibir tu propio paquete de 25 popotes de agave si envías tu nombre y dirección a www.cuervoagavestraw.com entre el 23 de julio y el 29 de septiembre.

Celebrate #NationalTequilaDay with the straw that makes tequila better. 100% biodegradable made with recycled Jose Cuervo agave, get your FREE set at https://t.co/5R90oa342p. #CuervoAgaveStraw pic.twitter.com/dQeeVKnHHK — Jose Cuervo (@JoseCuervo) July 24, 2021

Don Julio

Don Julio se asoció con This T-Shirt para crear una camiseta exclusiva que dona el dinero de cada compra a No Us Without You LA, que ayuda a proporcionar seguridad alimentaria a los trabajadores de la hotelería de la zona metropolitana de Los Ángeles.

La camiseta está hecha de material reciclado y lleva la frase “Save Bars. Drink Tequila” en la parte delantera para que sirva de recordatorio para apoyar a los miles de meseros y trabajadores de los restaurantes que siempre han hecho que nuestras celebraciones sean tan especiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por THIS T-SHIRT (@buythistshirt)

PATRÓN

Tequila PATRÓN ha colaborado con el famoso diseñador John Geiger para presentar una colección de ropa de calle de edición limitada que está inspirada en la historia del arte callejero mexicano.

La colección está disponible en cantidades limitadas, los calcetines se venden a $30 dólares y las camisetas de manga larga cuestan $85 dólares en su sitio web.

