Hombre se dispara accidentalmente tras presumir de su arma en un bar de Florida

La situación pudo haber terminado mucho peor pero, por suerte, todo quedó en un susto. Según documentos policiales, un hombre se disparó accidentalmente mientras mostraba su arma en un bar de Florida.

Todo ocurrió el jueves por la noche en la taberna O’Riley’s Uptown de Pensacola, al norte de Florida. La policía confirmó que el autor que se disparó accidentalmente es Carlos Feituuaki Tuifua, de 28 años, que sobrevivió y que ahora se está recuperando tras este incidente.

Los videos recogidos por las cámaras de videovigilancia arrojan luz a los hechos y se muestra cómo se desarrollo este accidente que podría haber terminado en una tragedia. Sobre las 11 de la noche del jueves, Tuifua estaba sentado en el bar hablando con un hombre y una mujer. Después de unos segundos, el autor del autodisparo sacó una pistola y se las mostró a la pareja.

Pensacola Police says Carlos Feituuaki Tuifua shot himself when he pulled out his gun inside the bar.https://t.co/MRAoau14Sc

— KABB FOX 29 (@KABBFOX29) July 25, 2021