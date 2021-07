Recomiendan autoridades de salud de California uso de mascarillas en espacios interiores aún si ya se está vacunado

La recomendación para usar mascarillas en espacios interiores públicos aún si ya se está vacunado ahora es para todo California.

Desde este miércoles, las autoridades de salud de California recomendaron a todos los residentes el uso de cubrebocas en lugares cerrados, siguiendo los lineamientos dictados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

📣 In response to new CDC guidelines, CDPH recommends masking for public indoor settings regardless of vaccination status to slow the spread of COVID-19 and the Delta variant.

For more information on the updated face coverings guidance: https://t.co/fLhQTdZ3Fi pic.twitter.com/TmWyOTn3iM

— CA Public Health (@CAPublicHealth) July 28, 2021