Raul Jiménez aún no puede jugar 90 minutos por las secuelas de su fractura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque el futbolista mexicano Raúl Jiménez aseguró que se siente listo para volver al terreno de juego, aún presenta las secuelas de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del 2020.

El azteca indicó que no se siente capacitado para disputar un partido completo, a pesar de haber iniciado la pretemporada con los Wolves.

En una entrevista para Wolves TV, Jiménez dijo: “Sí, estoy listo, creo que físicamente voy a llegar bien, siendo sincero no estoy para 90 minutos, no estoy preparado para 90 minutos, pero casi estoy. He estado jugado 30, 60, el otro día jugué 70 minutos, así que ha sido bueno”.

“Se siente increíble. Después de casi ocho meses, es como si fuera la primera vez que salgo al campo, así que estoy feliz de estar aquí. Sí, fue muy bueno. Aunque no eran nuestros aficionados, me vieron, me mostraron su respeto, que también estaba contentos de que volverá al campo”, destacó el delantero.

Mientras continúa su proceso de recuperación, Jiménez deberá cambiar su banda protectora y adaptarse a un plan progresivo para ir sumando cada vez más minutos en cancha. De hecho, ya anotó un gol en un partido de la pretemporada.

“Creo que totalmente recuperado, ha sido largo, largo camino, largo tiempo, pero creo que estoy totalmente recuperado, siento que estoy listo para jugar. Hay que acostumbrarse, las primeras veces fue difícil y ahora tenemos con el que he estado entrenado y jugando, es como un prototipo, es cuestión de tiempo que llegue el nuevo que es la que usaré en la temporada. Fue difícil, pero luego te acostumbras y hasta a mí me gusta ahora”, sentenció.

Le puede interesar:

Kun Agüero se compró un auto de medio millón de dólares y estalla las redes sociales

Video: Chicharito rompe en llanto ante lo incierto de su regreso