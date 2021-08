El gobernador de Missouri perdona a una pareja que apuntó con armas a manifestantes de Black Lives Matter

El gobernador de Missouri Mike Parson anunció el martes que había indultado a Mark y Patricia McCloskey, la pareja de Saint Louis que fue acusada de agitar armas contra un grupo de manifestantes de Black Lives Matter afuera de su casa el año pasado, según CNN.

Mark McCloskey fue visto sosteniendo un rifle semiautomático mientras su esposa sostenía una pistola en su propiedad, el 28 de junio de 2020, cuando un grupo de manifestantes pasaba por su casa, dijeron los fiscales. La pareja fue filmada gritando “Fuera” a la multitud, pero no hubo confrontación física entre ellos y los manifestantes.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020