Galilea Montijo confirma entre lágrimas la muerte de su papá: “Cayó como una víctima más del COVID”

Entre lágrimas, Galilea Montijo anunció durante la transmisión del programa ‘Hoy’ que su papá murió víctima de COVID-19.

Este viernes 6 de agosto, la conductora confirmó que su padre, Gustavo Montijo Talamantes, perdió la vida por complicaciones del Coronavirus, aunque recordó que su relación con él no era buena, aceptó que le duele su partida y se encuentra preocupada por su mamá, quien está muy afectada.

“A pesar de tener pocos recuerdos y vagos de mi infancia con mi papá, me entristece por supuesto su partida. Hace diez años, él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de ella que siempre esa ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá. Dios y la vida me dio la oportunidad de ver por ambos de estar al pendiente de ellos, y ahora que mi papá se fue me toca ver por mi mamá como lo hice desde el primer momento en el que empecé a trabajar”, explicó entre lágrimas durante la emisión matutina.

Además de expresar su apoyo a quienes están pasando por una situación similar, pidió seguirse cuidando, pues luego de permanecer hospitalizado por varios días, lamentablemente su padre perdió la vida a pesar de contar con ambas dosis de la vacuna.

“A todas las familias que están pasando por momentos difíciles, reciban mi cariño, no pierdan la fe en Dios, para los que nos quedamos hay que seguirnos cuidando. Mi papá estuvo diez días hospitalizado, él cayó como una víctima más del COVID por esta terrible pandemia. Y ya con sus vacunas, tenía las dos vacunas. Por cuestiones de COVID lo incineraron”, detallando que próximamente estará con su familia.

La también actriz aprovechó el espacio para expresar sus condolencias a sus medios hermanos, a quienes no conoce debido a la relación distante que mantuvo con su podre.

“Le mando un beso muy grande a todas sus hijas, a sus hijos que no tengo el gusto de conocerlos. Y a mi hermano, próximamente estaré con ustedes. Gracias por todos los cariños que he recibido. Besos para toda la familia de él, siempre decimos porque nos perdemos de los hermanos, por culpa de los papás, pero sólo ellos saben sus historias. Ahí yo no me metí, yo sólo quise ver feliz a mi mamá siempre porque fue el amor de su vida y es la única que me preocupa. Te amo, ma, luego te apapacho”, agregó Montijo entre los apapachos de sus compañeros del programa.

Asimismo, la tapatía explicó que decidió hacer pública la noticia debido a la serie de festejos en los que participará este fin de semana que inicia, ya que, además de celebrar su décimo aniversario de bodas, organizó una reunión por el cumpleaños de Andrea Escalona.

“Lo que son las paradojas de la vida, hoy estoy cumpliendo 10 años de casada y ya le tenía una sorpresa a Fer, en la que decidimos tener a un grupo pequeño de personas que queremos mucho, celebrando el cumpleaños también de Escalona. Pero bueno, Fer 10 años de matrimonio, te amo, gracias por estar en todo en lo bueno en lo malo, apoyándome siempre. Tengo que estar con mi otra familia, próximamente estaré con mi otra familia“, reiterando que próximamente estará apachando a su mamá ya que es la que más le preocupa porque está muy mal.

