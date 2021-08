Seis miembros de una iglesia de Florida mueren por coronavirus en 10 días: su pastor pidió que se vacunaran

La pandemia del coronavirus sigue acechando a Florida, que se ha convertido en el epicentro de la crisis sanitaria en Estados Unidos. En el estado del Sol se siguen registrando una tasa muy alta de positividad y de hospitalizaciones, incluso más alta que en el pico de la pandemia del año pasado, cuando aún no había vacuna.

A pesar de que las autoridades sanitarias están pidiendo encarecidamente a la población que se vacune para poner punto y final a esta situación, muchos siguen desoyendo las recomendaciones de los expertos. Es el caso de una iglesia de Jacksonville, al norte de Miami, donde los feligreses están desolados por la muerte de algunos de sus compañeros.

Según cofirmó Impact Church a través de un comunicado que seis de sus miembros han muerto en menos de dos semanas. El pastor señaló que todos estaban sanos pero no estaban vacunados.

Lo más preocupante es que cuatro de ellos tenían menos de 35 años. “Una madre, que acaba de casarse recientemente, iba a cumplir su primer aniversario de bodas. Tenía una hija pequeña y ahora que ves que se ha ido, te das cuenta de que esto era evitable”, indicó el reverendo George Davis.

🚨In 10 days, 6 members of Impact Church in Jacksonville #Florida died from COVID. Four members who died were under the age of 35, all of them healthy, and the only thing they had in common was they were NOT VACCINATED, said the pastor. #SoulsLostToCovid https://t.co/3HPsWZE3gK pic.twitter.com/vYzbTLGUDx

— Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) August 6, 2021