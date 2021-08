Selena Gomez se rebela por fin contra Disney: “Renuncié a mi vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Muchas ex estrellas infantiles han mordido la mano que los alimentó durante años tras librarse de los contratos que les ataban a los estudios Disney. Bella Thorne y Miley Cyrus abrazaron por completo la estética provocadora que se les prohibió utilizar mientras trabajaban para la compañía, e incluso los siempre precavidos Jonas Brothers reconocieron que les resultó muy duro seguir fingiendo que eran unos adolescentes, con todo lo que ello conllevaba, cuando se habían convertido ya en tres hombres adultos.

Sin embargo, Selena Gomez nunca había terminado de renegar abiertamente de sus orígenes, hasta ahora. La cantante y actriz ha realizado unas sorprendentes declaraciones en la presentación de su nueva serie para el servicio de streaming Hulu, “Only murders in the building”, para explicar por qué Disney tiene en gran parte la culpa de que actualmente opte por este tipo de proyectos.“Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo”, reconoció. “He de decir que la primera razón por la que quise hacer esto fue el nivel de sofisticación del material”.

Selena también señaló que, a pesar de que pasó cinco años al frente de la serie de televisión “Wizards of Waverly Place” no llegó a aprender demasiado, porque se pasaba el día “corriendo” por el set de rodaje sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. “Resulta muy agradable regresar a la pantalla chica y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, sólo me limito a hacer mi trabajo”, añadió con humildad.

