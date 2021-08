A solo una semana: Errol Spence Jr. se retira de la pelea contra Pacquiao

A solo siete días del tan esperado combate entre Errol Spence JR. y Manny Pacquiao, el estadounidense se retiró del combate por una lesión en su ojo izquierdo.

El campeón unificado de peso Wélter afirmó que sufrió un desgarre en la retina, que fue detectado durante un chequeo hecho por el cuerpo médico de la Comisión Atlética del Estado de Nevada.

La pelea que estaba programa para la próxima semana en la ciudad de Las Vegas hasta el momento está suspendida, y no se sabe si se realizará en otra fecha.

Went to three different doctors all said the same thing I’ll be back for the winner for sure

